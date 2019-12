Doe mee met onderzoek mondzorg

Nieuws|Voorlichting over behandelingen en prijzen van tandheelkunde liet in 2015 veel te wensen over. Er is door de tandartsen en orthodontisten beterschap beloofd.

De Consumentenbond vraagt zich af of die belofte ook is ingelost en roept consumenten op hun ervaringen te delen. Wil je meehelpen? Vul onze vragenlijst in!

In 2015 openden de Consumentenbond en het onderzoeksprogramma De Monitor een meldpunt. Hierin vroegen we aan consumenten of zij, voorafgaand aan een behandeling door mondzorgspecialisten, werden geïnformeerd over de verschillende behandelmogelijkheden en de kosten daarvan. De ruim 600 reacties gaven reden tot zorg.

De resultaten werden voorgelegd aan de (koepels van) orthodontisten en tandartsen en hen werd verzocht er bij hun leden op aan te dringen de informatie rondom behandelingen te verbeteren. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zei de regelgeving aan te scherpen en strenger toezicht op de uitvoering te houden.

