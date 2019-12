DSL: sneller internet, maar niet iedereen profiteert

Uit steekproeven van de Consumentenbond blijkt dat vooral huishoudens die al snel internet via DSL konden afnemen, erop vooruit zijn gegaan. Zo kreeg 80% van de huishoudens die al een internetsnelheid van 50-99 Mbps haalden een snelheidsverbetering. Maar van de huishoudens met langzaam internet (1-24 Mbps) kreeg slechts iets meer dan 30% een hogere snelheid. Een belangrijke reden voor het achterblijven van upgrades voor de huishoudens met lage snelheden, is dat veel van die huishoudens in de buitengebieden liggen. In deze gebieden is het (relatief) kostbaarder om investeringen te doen in het DSL-netwerk. De Consumentenbond deed in juli 2015, december 2015 en mei 2016 steekproeven op 20.000 plekken in Nederland met daarbinnen ruim 250.000 adressen.

Meer keuze snel internet

In september 2015 liet onderzoek van de Consumentenbond zien dat consumenten te weinig échte keuze hebben in snel internet. Slechts 23% van de Nederlanders kon toen kiezen uit minimaal 3 aanbieders van internet met een snelheid van ten minste 30 Mbps.

Lees meer meer over de uitrol van DSL en steun de campagne: Meer keuze voor snel internet.