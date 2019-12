Eerlijkere auto-test toch op tijd ingevoerd

De Europese Commissie en de lidstaten besloten 15 juni tot invoering van een nieuwe, realistischere testprocedure.

De Europese consumentenorganisatie BEUC, waar de Consumentenbond lid van is, noemt de goedkeuring van de nieuwe test, genaamd WLTP, een grote overwinning voor consumenten. De WLTP zal prestatiecijfers realistischer maken en veel van de zwakke punten van de huidige test oplossen. Zo wordt er in de nieuwe test langer gereden met meer realistische snelheden en agressiever opgetrokken en afgeremd. Kortom, een betere afspiegeling van hoe consumenten in werkelijkheid rijden. Autofabrikanten hadden om uitstel van de invoering van de test gevraagd, waarna Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hun overheden opriepen zich daartegen te verzetten.

Gesjoemel

De nieuwe testprocedure werd extra urgent door het dieselschandaal van Volkswagen. In 2015 werd Volkswagen in de Verenigde Staten betrapt op software in het motormanagement van dieselmotoren die de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens de test positief beïnvloedt. Dit gesjoemel was mede mogelijk door de huidige manier van testen, waarbij autofabrikanten de resultaten in hun voordeel kunnen beïnvloeden. Vooral in brandstofverbruik zijn grote afwijkingen zien tussen wat fabrikanten op basis van de tests opgeven en het werkelijke verbruik in de praktijk.

Internationale krachtenbundeling

De Consumentenbond en 39 Europese zusterorganisaties trekken samen op, onder de paraplu van BEUC, om zo een sterke vuist te maken tegen de internationale autobranche in het algemeen en Volkswagen in het bijzonder.



