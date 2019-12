'Staatssecretaris verzet u tegen uitstel eerlijkere auto-test'

De Consumentenbond vindt dat onacceptabel en roept staatssecretaris Dijksma op zich hiertegen in Brussel te verzetten.

Op 14 juni stemt de Technische Commissie Motorvoertuigen van de Europese Commissie over de invoering van de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). De WLTP geeft een meer realistische beeld van het brandstofverbruik en CO2 uitstoot van auto's dan de huidige meet-methode. Zo wordt er pittiger geaccelereerd en staat de auto minder stil tijdens de rollenbankrit, zodat een start/stop-systeem - dat de motor uitschakelt bij stilstaan - geen onrealistisch voordeel geeft. Ook wordt er langer en harder gereden en is de airconditioning tijdens de test ingeschakeld. Daarmee sluit de Europese test meer aan bij de (hogere) verbruikswaarden die in praktijk worden gehaald.

Manipulatie

De Consumentenbond is bezorgd dat de volledige invoering van de WLTP wordt uitgesteld tot 2019, een jaar later dan gepland, omdat autofabrikanten lobbyen voor vertraging. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij vinden het schokkend dat er nu uitstel dreigt, terwijl het Volkswagenschandaal, dat de systematische manipulatie van de Europese testen door autofabrikanten heeft blootgelegd, volop gaande is. Ook bij andere automerken zijn discutabele emissie-afwijkingen geconstateerd. We roepen de staatssecretaris op om de belangen van consumenten en niet die van autofabrikanten voorop te stellen, en vast te houden aan de volledige invoering van de WLTP in 2018.'



De Consumentenbond gebruikt voor zijn vergelijker voor zuinige auto's de Ecotest. In de Ecotest wordt gemeten hoe 'schoon' en zuinig auto's zijn, met een meetmethode die meer aansluit op de praktijk. De WLTP is al hierin al opgenomen.



Lees meer over het Volkswagenschandaal