Einde aan kindermarketing met blauwe Vinkje

Nieuws|Stichting Ik Kies Bewust (IKB) heeft besloten kindermarketing niet langer toe te laten op de verpakking van eten en drinken met het blauwe Vinkje. De 'Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding' is blij met dit besluit van IKB.

De Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding gaat ervan uit dat de voedingsmiddelenindustrie deze aanpak volgt en dat de Reclamecode Voor Voedingsmiddelen (RVV) wordt aangepast. In de huidige RVV is nog volop ruimte voor kindermarketing op de verpakking van bijvoorbeeld frisdrank, chips, koekjes en ijs. De alliantie pleit daarnaast voor aanscherping van de voedingscriteria die de RVV hanteert.

De alliantie wil geen uitzonderingen in:

wat onder marketing wordt verstaan, bijvoorbeeld verpakkingen.

een leeftijdsgrens van minimaal 13 jaar, waaronder marketing voor ongezonde voeding niet mag.

1 augustus

1 augustus 2016 gaat de nieuwe regeling in en is het niet meer toegestaan het Vinkje met de blauwe cirkel te combineren met kindermarketing. Onder kindermarketing wordt door Stichting IKB verstaan: het toevoegen van teksten of afbeeldingen met het doel kinderen met een leeftijd van 12 jaar en jonger te beïnvloeden. Hieronder valt onder meer het gebruik van afbeeldingen van idolen/stripfiguren; animatiefiguren en bewoordingen.

Weg met het Vinkje

De Consumentenbond ziet de Vinkjes het liefst helemaal verdwijnen en voert daar ook actief campagne voor. Als partner van de alliantie staat de Consumentenbond positief tegenover deze stap, maar een einde aan alle kindermarketing voor ongezonde producten en aan het gebruik van de Vinkjes is het doel van de Consumentenbond.