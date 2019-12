Grijze stroom nog steeds de norm bij energiereuzen

Nieuws|De grootste energiebedrijven leunen nog steeds vooral op fossiele bronnen. Dat blijkt uit de jaarlijkse duurzame stroomranking van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise. Van de 5 grootste leveranciers die in Nederland actief zijn, scoort alleen Eneco een voldoende (7). Essent is het meest vervuilend en sluit de ranglijst met een 3. De 5 bedrijven hebben samen een marktaandeel van 80 procent.

Ranglijst duurzaamheid stroomleveranciers

De organisaties bekeken van 34 energieleveranciers hoe duurzaam ze zijn en maakten aan de hand daarvan een ranglijst.

Score 2015 Score 2016 Eneco 6,7 7 E.on 4,8 4,6 Nuon 3,9 4,3 Delta 4,4 3,7 Essent 3 3

Van alle onderzochte stroomleveranciers scoort tweederde onder de 6. Deze bedrijven dragen niet bij aan de verduurzaming van de Nederlandse stroommarkt, of werken deze zelfs tegen. Ze investeren relatief weinig in duurzame energie, maar kiezen vooral voor grijze stroominkoop tegen bodemprijzen. Ook proberen ze hun oude, vaak vervuilende, centrales zo lang mogelijk in bedrijf te houden. Daardoor draaien ze voor een groot deel op niet-duurzame bronnen als kolen, gas of kernenergie.

Trage vergroening

Ten opzichte van vorig jaar is de gemiddelde score van alle leveranciers tezamen wel licht gestegen: van een 5,4 naar een 5,6. Vooral kleinere, nieuwe spelers scoren hoog: Duurzame Energie Unie, Pure Energie en Qurrent halen allemaal een 10. De markt als geheel vergroent echter te traag om de klimaatafspraken te halen die Nederland in Parijs heeft gemaakt. Daarvoor zullen ook de andere leveranciers versneld moeten overschakelen naar meer groene stroom, bijvoorbeeld uit wind en zon.

Nederland viezer dan buitenland

Met name de grote energiebedrijven opereren ook internationaal. Opmerkelijk is dat hun buitenlandse stroomproductie vaak sneller verduurzaamt dan die in Nederland. Zo zijn in Nederland recent nog nieuwe kolencentrales in gebruik genomen, dankzij coulant overheidsbeleid. Dit zorgt voor de paradoxale situatie dat de totale stroomproductie van deze bedrijven wel iets duurzamer is geworden, maar de CO2-uitstoot in Nederland het afgelopen jaar is gestegen.

Bewust kiezen

Met de resultaten krijgen consumenten meer inzicht in de stroommarkt en hoe 'groen' die daadwerkelijk is. Zo kunnen consumenten die bewust voor duurzaamheid gaan, goed geïnformeerd kiezen voor een echt duurzame leverancier of eventueel overstappen naar een groener bedrijf.

Het onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers werd voor de vijfde keer uitgevoerd.

