Erkenning Peugeot opsteker voor eerlijkere autotest

Peugeot-Citroën heeft als eerste autofabrikant toegegeven dat zijn auto's meer verbruiken dan aan kopers is voorgespiegeld. Die bekentenis toont wederom de noodzaak aan van een snelle invoering van een eerlijke verbruikstest, vindt de Consumentenbond.

In samenwerking met milieuorganisaties Transport & Environment (T&E) en France Nature Environnement (FNE) testte het autoconcern 14 Peugeot-modellen en 11 Citroëns op daadwerkelijk brandstofverbruik. Daaruit bleek dat de auto's tot 44% meer verbruikten dan in de brochures staat. Ook kwamen er meer schadelijke stoffen vrij dan beloofd.

Onderzoek van de Consumentenbond toont al langer een verschil aan tussen het door fabrikanten opgegeven verbruik en het werkelijke verbruik van auto's in de praktijk. De Consumentenbond vindt het prijzenswaardig dat Peugeot nu de hand in eigen boezem steekt, en roept andere producenten op hetzelfde te doen.

Ecotest

Samen met andere Europese consumentenorganisaties ijvert de Consumentenbond al jaren voor een snelle invoering van een nieuwe, realistischere verbruikstest, de WLTP. Voor zijn eigen verbruikstesten hanteert de Consumentenbond de Ecotest van ADAC, de 'Duitse ANWB'. De discussie over eerlijke verbruikstesten is in een stroomversnelling gekomen na het Volkswagenschandaal

