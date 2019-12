Fabrikanten te traag met updaten naar Android 6.0

Nieuws|Van alle toestellen die de Consumentenbond de laatste 2 jaar heeft getest, draait in april 2016 slechts 16% op Android 6.0 (Marshmallow), terwijl Google deze versie al in oktober 2015 uitbracht.

De Consumentenbond vindt dat fabrikanten de uitrol van updates naar Android 6.0 moeten versnellen.

Inventarisatie

Uit de inventarisatie van de Consumentenbond blijkt dat HTC het 'meest' updatet: 42% van hun smartphones draait op het nieuwe Android Marshmallow. Acer updatet het slechtst: op 1 van hun 8 modellen staat hoogstens Android 5.0, de andere 7 modellen hebben nog lagere versies. Uit informatie van het Google Developers Blog blijkt dat wereldwijd slechts 4,6% van de in gebruik zijnde toestellen Android 6.0 heeft. Deze versie van het besturingssysteem heeft betere privacy instellingen dan de vorige versies en de Consumentenbond vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk consumenten hiervan profiteren.

Samsung

Samsung, het merk waarvan de meeste smartphones worden verkocht in Nederland, heeft op 9 van zijn 42 geteste modellen het nieuwe Android Marshmallow gezet. Huawei, LG en Sony verkopen na Samsung de meeste Android-smartphones, maar ook bij hen is het aantal met Android 6.0 minimaal. Van Huawei heeft slechts 1 model (van de 25 in de test) Android 6.0.

