Trage updates naar Android 6.0

Van alle toestellen die de Consumentenbond de laatste 2 jaar heeft getest, heeft slechts 16% Android 6.0 Marshmallow, terwijl deze versie al in oktober 2015 door Google is uitgebracht.

HTC het best

HTC updatet het 'best'; deze fabrikant heeft 42% van de door ons geteste HTC smartphones geüpdatet naar het nieuwe Android Marshmallow. Acer updatet het slechtst; op 1 van de 8 Acer smartphones uit onze test staat het oude Android 5.0, op de andere 7 Acer smartphones staat zelfs een nóg oudere versie. En de andere merken? Die doen het helaas niet beter. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten sneller naar Android Marshmallow moeten updaten.

Huawei: 4% heeft Android 6.0 Marshmallow

Samsung (die de meeste Android-smartphones verkoopt in Nederland) heeft op 9 van de 42 toestellen uit onze test het nieuwe Android Marshmallow gezet. Huawei, LG en Sony zijn na Samsung de fabrikanten die de meeste Android-smartphones verkopen, maar het aantal daarvan dat Android Marshmallow heeft, is klein. Huawei heeft zelfs maar 1 van de 25 modellen voorzien van Android 6.0. We zagen dat Sony pas recent de beloofde updates voor de Xperia Z5, Z5 Compact en Z3 Compact heeft uitgerold, maar het is nog wachten op de update voor de Xperia Z3. Uit informatie van het Google Developers Blog blijkt dat wereldwijd maar 4,6% van de gebruikte toestellen Android Marshmallow heeft.

Update 25 april 2016

In een reactie laat Sony weten dat de Xperia Z3 en de Z3 Compact zijn geüpdatet naar Android 6.0. Ook Motorola heeft inmiddels extra modellen geüpdatet. Het gaat om de Motorola Moto E 4G 2015, de Moto G 2014 Dual-sim, de Moto G 2015, Moto X Play en de Moto X Style. We hebben deze modellen toevoegd aan het (onderstaande) overzicht 'smartphones met Android 6.0'. Huawei laat weten dat de P8 lite en de P8 een update naar Android 6.0 zullen krijgen.

Nieuwe modellen met oude Android-versie

Sommige modellen die in november of december 2015 zijn geïntroduceerd, zijn voorzien van een oude Android-versie. Het gaat bijvoorbeeld om de Samsung Galaxy A3 (2016) en A5 (2016). Een aantal andere modellen hebben nog het onveilige Android 4.1, 4,2 of 4.3. Het gaat om maar liefst 7 toestellen van Huawei, 6 van Samsung en 6 van Alcatel. De Alcatal Idol 2 S is van deze modellen nu ook nog te koop.

Toestellen met Android 6.0 Marshmallow

Met het nieuwe Android Marshmallow heb je per app meer grip op je privacy op je smartphone. Zo vraagt het systeem om toestemming als een app toegang wil tot gegevens op je smartphone (bijvoorbeeld het adresboek). De Consumentenbond tipt daarom om, als je een telefoon met Android wilt kopen, om voor een toestel met Android Marshmallow te kiezen.

Wil je een toestel met Android Marshmallow? Op dit moment zijn de volgende smartphones met Android Marshmallow in Nederland verkrijgbaar:

Over het onderzoek

In de grafieken kun je zien met welke Android-versies de fabrikanten hun smartphones uitbrengen (of naar updaten). Wat je niet kunt zien is hoe lang dit duurt. We hebben gekeken welke hoogst mogelijke Android-versie staat op de door de Consumentenbond geteste smartphones van 9 fabrikanten. Het gaat om smartphones die we hebben getest in de periode van april 2014 tot een deel van april 2016. Correcties door fabrikanten hebben we overgenomen. In de percentages weegt elk smartphone-model even zwaar mee, ongeacht de verkoopaantallen daarvan. Varianten (zoals met een andere geheugencapaciteit) worden als aparte modellen beschouwd.

Doe mee!

We willen bijhouden welke populaire smartphones wel of niet zijn geüpdatet naar Android 6.0 Marshmallow. Help jij mee? Geef dan een reactie op de Community!