Veel fabrikanten vaag over Android 6.0 en Stagefright

Binnenkort komt Android 6.0 uit. Alleen fabrikant Sony laat ons weten welke toestellen de update naar Android 6.0 krijgen, maar marktleider Samsung hult zich in stilzwijgen. Ook is er nog teveel onduidelijk over patches voor het Stagefright-lek.

De Consumentenbond heeft er bij de fabrikanten op aangedrongen om consumenten nu eens duidelijkheid te geven over welke smartphones de update naar Android 6.0 krijgen, en per model wanneer die update beschikbaar is. Uiteraard hebben we in onze e-mail ook aangedrongen op het patchen van het Stagefright-lek. Helaas zijn veel van de antwoorden vaag. Wij concluderen daarom dat veel fabrikanten zich niet verantwoordelijk voelen voor het ondersteunen van hun producten.

Lees op deze pagina de antwoorden van de fabrikanten en de nieuwe antwoorden die volgen na aanvullende vragen van onze kant.

Sony

De eerste die op 15 september inhoudelijk reageert, is Sony. De strekking van het antwoord is als volgt:

Er komen updates naar Android 6.0 voor de Xperia Z5-serie. De data waarop de updates beschikbaar komen, zijn nog niet bekend. Sony komt met meer informatie rondom de lancering van Android 6.0.

Sony heeft de 'patches' voor het Stagefright-lek van Google ontvangen en de patches worden nu door Sony uitgerold.

Update 30 september 2015. Naar aanleiding van aanvullende vragen van onze kant, laat Sony ons weten dat ook andere Xperia-modellen een update naar Android 6.0 zullen krijgen. De uitrol van updates naar Android 6.0 en patches voor Stagefright verschilt wel per land.

Update 6 oktober 2015. Sony publiceert in een blog een overzicht van Xperia-modellen die een update naar 6.0 zullen krijgen. Het opvallende is, dat de Xperia Z en Z1 daar niet bij staan, terwijl Sony ons op 30 september liet weten dat alle Xperia-modellen een update naar 6.0 zullen krijgen. We hebben bij Sony uitleg gevraagd over dit verschil en gevraagd om duidelijk te maken wanneer de updates in Nederland beschikbaar komen. Ook willen we meer duidelijkheid over welke Sony-smartphones worden gepatcht voor het Stagefright-lek en wanneer die uitrol plaatsvindt.

LG

LG reageert op 17 september als volgt:

De update naar Android 6.0 is moeilijk in te schatten. Zodra de software door Google is vrijgegeven, zal LG onderzoeken welke toestellen kunnen worden geüpdatet.

LG zegt onderstaande modellen te hebben gepatcht voor het Stagefright-lek:

LG F60

LG G Flex, LG G Flex 2

LG G2, LG G2 MINI

LG G3, LG G3s

LG G4, LG G4c, LG G4s

LG L Bello

LG L Fino

LG L20

LG L40

LG L65

LG L70

LG L7II

LG L90

LG Leon 4G

LG Magna

LG Optimus F6, LG Optimus G

LG Spirit 4G

Echter: bij een collega met de LG G2 (die ook op 21 september nog een keer de check uitvoerde) blijkt zijn toestel niet gepatcht te zijn. Het bovenstaande overzicht is dus niet (helemaal) juist. We hebben dat aan LG laten weten.

Motorola

Motorola laat ons 29 september telefonisch weten dat ze smartphones aan het testen zijn op Android 6.0. Zodra bekend is welke Motorola-modellen de update naar Android 6.0 krijgen, zullen ze dat laten weten. Ook zal Motorola nog laten weten welke toestellen voor Stagefright worden gepatcht en welke niet.

Update 1 oktober 2015. Motorola laat in een tweede reactie weten dat ze hun modellen getest hebben met de patches voor het Stagefright-lek. De fabrikant verwijst naar een forum waar meer informatie staat, maar daar blijkt geen informatie te staan over Nederlandse smartphones van Motorola. Daarbij is geen van de Motorola modellen die door de community op het Stagefright-lek zijn getest, gepatcht. We hebben Motorola laten weten dat deze informatie voor Nederlandse klanten te vaag is.

Update 5 oktober 2015. Op Tweakers, verschijnt informatie over updates van Motorola-toestellen naar Android 6.0, met verwijzing naar het blog van Motorola. Niet alle Motorola-modellen worden hierin genoemd; ook de Motorola Moto E 2015 niet. We hebben aan de fabrikant gevraagd wat het betekent als toestellen niet worden genoemd.

HTC

HTC geeft ook op 29 september een reactie en hun reactie is vaag: 'Mocht een uitrol van een update van start gaan voor een bepaald toestel, dan zal HTC daar over communiceren. Updates zijn niet voor iedereen tegelijkertijd beschikbaar, over het algemeen duurt het 6 tot 8 weken voordat de laatste gebruiker een update heeft ontvangen.'

Op Tweakers is op 30 september te lezen dat de One M8 en One M9 dit jaar een update naar Android 6.0 krijgen.

Update 6 oktober 2015. Op Android Planet verschijnt een bericht dat de topman van HTC, Jason Mackenzie, het maandelijks updaten van smartphones 'onrealistisch' vindt. Mackenzie zegt dat providers dit maandelijks updaten onmogelijk maken. Mocht dit standpunt kloppen, dan vinden wij dat problematisch. Wij vinden dat fabrikanten zich sterk moeten maken voor snelle updates van smartphones. Zij moeten hierin een eigen koers varen en zich niet afhankelijk opstellen van providers. Wij hebben hierover navraag gedaan bij de fabrikant.

Marktleider Samsung ook onduidelijk

Samsung, nota bene de marktleider onder de Android-smartphones, komt zonder inhoudelijke reactie en Huawai laat ons weten dat de vraag nog uitstaat bij de fabrikant. Samsung nodigt ons wel uit voor een gesprek om 'meer inzicht te geven in het proces van updates'. Feit nu is dat voor de meeste van de verkochte Android-smartphones het onduidelijk is welke toestellen updates krijgen. Dat geldt niet alleen voor de functionele update naar Android 6.0, maar ook voor de veiligheidsupdates voor het dichten van het Stagefright-lek.

Help mee!

Ben jij bekend met het updaten van Android-smartphones en wil jij meehelpen om inzichtelijk te maken hoe snel de patches voor het Stagefright-lek worden uitgerold? Reageer dan in de Community met informatie over jouw smartphone (merk en type), versie van je besturingssysteem en de uitkomst van de Stagefright Detector-app.

Vind je dit te veel gedoe of te ingewikkeld, maar vind jij het wel belangrijk dat fabrikanten updaten? Steun dan de actie.

