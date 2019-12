Nieuwe Android-versie met betere privacy

Nieuws|Google kondigde gisteravond tijdens haar jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie een nieuwe versie van Android aan. Gebruikers krijgen daarin onder andere meer controle over hun privacy. Zo kan de toegang tot je camera, microfoon of contacten ontzegd worden aan apps. Android M, zoals de nieuwe versie heet, wordt later dit jaar verwacht op de eerste Android-apparaten.

Het installeren van een app op Android was vaak even schrikken. Apps vroegen vóóraf toestemming tot je locatie, camera, microfoon, sms-berichten, contactpersonen, agenda-afspraken en nog veel meer. Wie dat niet wilde, kon de app niet gebruiken. Dat gaat allemaal veranderen in de aankomende Android-versie. Hierin krijg je een goedkeuringsscherm te zien, bijvoorbeeld als een app voor het eerst toegang tot je camera wil.

Beschikbaarheid

Deze vernieuwing is de grootste winst voor gebruikers, omdat hun privacy hier aanzienlijk mee verbeterd wordt. Je kunt hier voor het eerst van profiteren in de nieuwste Android-versie die later dit jaar verschijnt op Google Nexus-smartphones en -tablets. Fabrikanten als Samsung, LG en Sony zullen later volgen voor een select aantal apparaten.

Veel Android-gebruikers zullen echter niet profiteren van verbeteringen aan Android, omdat hun smartphone of tablet niet geüpdatet wordt. Daarover lees je meer in de komende Digitaalgids. Er zijn zelfs nu nog telefoons te koop met een sterk verouderde Android-versie.

Andere vernieuwingen

Gebruikers die wél kunnen updaten of een nieuwe smartphone of tablet aanschaffen, krijgen nog veel meer vernieuwingen, zoals:

een langere batterijduur , doordat Android in een ‘diepe slaapmodus’ gaat als het een tijdlang niet gebruikt wordt;

, doordat Android in een ‘diepe slaapmodus’ gaat als het een tijdlang niet gebruikt wordt; makkelijker wisselen tussen apps , doordat apps Chrome-pagina’s op de achtergrond laden of je kunnen doorsturen naar een andere app;

, doordat apps Chrome-pagina’s op de achtergrond laden of je kunnen doorsturen naar een andere app; een nieuwe foto’s-app , met gratis onbeperkte cloud-opslag, veel zoekmogelijkheden en een overzichtelijke sortering;

, met gratis onbeperkte cloud-opslag, veel zoekmogelijkheden en een overzichtelijke sortering; automatische back-ups van app gegevens en instellingen.

Andere vernieuwingen zijn wel voor iedereen beschikbaar. Zoals Google Play Families: een kindvriendelijkere app-winkel, want in de Play Store komt een nieuw leeftijd-classificatiesysteem en aanduidingen voor apps die geschikt zijn voor kinderen.

Relevante informatie met 1 druk op de knop

De digitale assistent Google Now begrijpt ‘de context’ steeds beter en kan je straks op nieuwe manieren van dienst zijn. Bij het indrukken van de ‘thuis-knop’ wordt de nieuwe functie Google Now on Tap geactiveerd. Deze uitbreiding van de spraakcomputer Google Now toont relevante kaarten met informatie over je huidige scherm. Lees je een e-mail waarin je gevraagd wordt mee te gaan naar een film? Dan zie je bijvoorbeeld trailers en beoordelingen van die film.

Bekijk ook eens onze smartphone-vergelijker. Daarin zie je duidelijk over welke Android-versie een smartphone beschikt. De nieuwste versie op dit moment is 5.1. Het versienummer van het nieuwe Android M is nog niet bekend gemaakt.