Fox Sports niet verplicht in tv-basispakket

Nieuws|Consumenten mogen niet gedwongen worden om Fox Sports 1 af te nemen wanneer dit tot een prijsstijging leidt, vindt de Consumentenbond. Tv-kijkers moeten zelf kunnen beslissen of ze tegen betaling Fox Sports willen toevoegen.

Fox Sports wil dat KPN het live Eredivisievoetbal in het basispakket opneemt. Als KPN de kosten hiervoor doorberekent aan zijn klanten, wordt het basispakket voor iedereen duurder, ook voor consumenten die geen Fox Sports kijken. Vrijdag 29 juli besloot de rechter in een kort geding dat Fox Sports bij het verlengen van zijn televisiecontract met KPN niet de bestaande voorwaarden hoeft te hanteren.

Fox Sports stelt de eis voor het opnemen van Fox Sports 1 in het basispakket ook aan Tele2, Caiway en Delta. Inmiddels is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek gestart naar de eisen van Fox Sports om te bepalen of het bedrijf misbruik maakt van haar marktmacht op het gebied van live Eredivisievoetbal.

