Grote prijsverschillen bij refurbished telefoons

Zo lopen de prijzen van een refurbished iPhone 6s (16 GB) uiteen van €580 tot €760.

De Consumentenbond bekeek de prijs van 14 verschillende refurbished iPhones, Sony Xperia- en Samsung Galaxy-modellen bij 20 verschillende aanbieders. Dit zijn opgeknapte tweedehands toestellen. Gemiddeld besparen consumenten die zo'n telefoon kopen 12% op de laagste nieuwprijs. Een refurbished toestel loont vaak alleen bij dure toestellen, waar het voordeel soms oploopt tot meer dan €100. Vreemd genoeg zijn er ook opgeknapte modellen te koop die zelfs duurder zijn dan een nieuw toestel.

Praktijkproef

De Consumentenbond bestelde ook 6 iPhones bij verschillende winkels om een beeld te krijgen van de kwaliteit van refurbished telefoons. Er werd gekeken naar krassen en oneffenheden, het functioneren, de kwaliteit van het toestellen en de staat van de accu. 4 van de 6 toestellen voldeden niet aan wat consumenten mogen verwachten van een 'opgeknapte' telefoon. Deze hadden bijvoorbeeld een slechte accu of een powerknop die niet helemaal goed in te drukken was.

Het artikel over refurbished telefoons, met een checklist waar op te letten bij aanschaf, staat in de Digitaalgids van juli/augustus 2016.

