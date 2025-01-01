icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten
Webwinkel Digitaalgids 4 50% korting 1200x1200
Inkijkexemplaar

Abonnement Digitaalgids met 50% korting

Optimaal gebruikmaken van je pc, tablet of smartphone en deze apparaten veilig en privé houden? De Digitaalgids geeft handige praktijkadviezen en vergelijkt software en online diensten. Je krijgt stap-voor-stap uitleg om computerproblemen op te lossen, nuttige tips en trucs. 

Neem een abonnement en ontvang de Digitaalgids 6 keer per jaar op de mat of lees 'm online.

Type product
Als lid krijg je korting op boeken en e-books.
Ben je lid? Log in en je betaalt de ledenprijs. Wil je ook korting maar ben je nog geen lid? Word dan lid.
  • Onafhankelijk en advertentievrij tijdschrift

Product details

Samenvatting

  • Het eerste jaar de Digitaalgids met 50% korting

  • Per jaar 6 edities op de mat of digitaal
  • Online artikelen uit de Digitaalgids lezen tot 5 jaar terug
  • Het online lezen van de Digitaalgids is mogelijk zo lang het abonnement loopt
  • Handige extra’s en achtergrondinformatie op digitaalgids.nl
  • Phishingchecker: wij checken of je mailtje nep is

  • Een abonnement op de Digitaalgids geldt voor de duur van 1 jaar. Na de eerste contractperiode gaat het abonnement, tenzij je opzegt, over in een maandelijks opzegbaar abonnement voor onbepaalde tijd

Bestel een los nummer van de Digitaalgids


Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen bij de aankoop van een boek of abonnement. Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.