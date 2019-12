Veel klachten over verdwijnen fotoboeksoftware Hema (update 17 maart 2016)

De Consumentenbond ontving hierover in een week tijd honderden klachten.

Albelli

Hema heeft half februari de samenwerking met de softwareleverancier van zijn digitale fotoboeken, Albelli, stopgezet en is overgestapt op nieuwe software. Hierdoor kunnen consumenten de fotoboeken waar ze mee bezig waren niet meer openen. Ook eerder gemaakte fotoalbums kunnen niet meer ingekeken of nabesteld worden. De Consumentenbond heeft bij Hema en Albelli aangedrongen op een constructieve oplossing voor gedupeerde consumenten. De partijen hebben inmiddels laten weten te onderzoeken of het mogelijk is om (on)afgemaakte boeken alsnog af te drukken, maar willen hier nog geen concrete beloften over doen.

Nieuwe software

Hema zegt begin januari zijn klanten geïnformeerd te hebben over de nieuwe software, maar uit de reacties die de Consumentenbond ontvangt, blijkt dat dit bericht veel klanten niet heeft bereikt. Daarnaast heeft Hema zijn klanten maar een maand de tijd gegeven om de boeken, waar ze al aan waren begonnen, af te maken. De gedupeerden geven aan dat ze hiervoor veel langer de tijd zouden moeten krijgen. Ook willen ze dat al voltooide albums in de oude software beschikbaar blijven of dat ze omgezet kunnen worden naar nieuwe software zodat ze in de toekomst nog ingekeken of nabesteld kunnen worden.

Update 10 maart 2016:

Op de Consumentenbond Community is er door oplettende bezoekers een oplossing gevonden waarmee de HEMA fotoboeken kunnen worden geopend met Albelli software. Deze oplossing geldt helaas alleen voor Windows gebruikers die het album lokaal op hun pc hebben bewaard. De Consumentenbond hoopt dat HEMA en Albelli snel met een handzame oplossing komen, voor álle gebruikers.

Update 17 maart:

Hema en Albelli zijn 16 maart met een oplossing gekomen: vanaf 5 april kunnen bestaande boeken weer geopend, afgemaakt en besteld worden met de oude HEMA-software. Consumenten die Windows- en Mac-software gebruiken, krijgen hiervoor 6 maanden de tijd, consumenten die online software gebruiken, krijgen 1 maand. Lees het volledige statement van Hema/Albelli.

