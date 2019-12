Hema-en-Albelli-uit-elkaar

Het 'Fotoboek L liggend' en de andere fotoboeken met normaal papier blijven nog wel verkrijgbaar bij Albelli zelf en bij Vistaprint. Hema-fotoboeken met fotopapier worden door een andere leverancier gemaakt.

Hema-fotoboek

Ben jij bezig met een Hema-fotoboek? Dan is het verstandig om het fotoboek snel te bestellen of begin eventueel opnieuw in de software van een andere leverancier. Reden is dat je een boek gemaakt in de huidige Hema-fotoboekensoftware niet in het programma van een ander bedrijf kunt openen. Je kunt dus niks meer met je digitaal gemaakte fotoboek. Het is helaas niet mogelijk om een Hema-fotoboek te openen in de software van Albelli, ook al is deze vrijwel gelijk aan die van de Hema.

Nieuwsupdates

2 maart: Hema en Albelli hebben laten weten te werken aan een technische oplossing, die de komende 2 weken getest wordt. Wij volgen dit op de voet. In onze Community vind je het volledige bericht van Hema en Albelli. Wil je al eerder aan de slag? In de Community vind je ook een manier om een Hema-boek om te zetten naar een Albelli-boek, gedeeld door communityleden. Lees ook het nieuwsbericht 'Veel klachten over verdwijnen fotoboeksoftware Hema'.

23 februari: Hema blijkt toch niet alle klanten goed geïnformeerd te hebben: veel consumenten zijn verrast dat ze hun net gemaakte boek niet meer kunnen bestellen. Het is ook niet meer mogelijk om bestaande boeken te openen. We krijgen hier vragen en klachten over binnen. Inmiddels hebben we contact gehad met zowel Hema als Albelli en gevraagd om een oplossing. Zodra er meer informatie is, zullen we dat laten weten. Kun jij ook je Hema-fotoalbum niet bestellen? Laat een bericht achter.

21 januari: Gisteren heeft Hema klanten per e-mail geïnformeerd.

8 januari: Eerder vandaag meldden we dat klanten hun album vanaf 16 februari kunnen overhevelen naar de nieuwe software-applicatie van Hema. Dit betreft echter alleen de foto's en niet de opmaak. Daar heb je dus weinig aan.