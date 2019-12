Huismerk koffiepads winnen op smaak en duurzaamheid

De Consumentenbond liet voor de Consumentengids van september 15 regular en 14 dark roast koffiepads op smaak beoordelen door een panel van bijna 90 consumenten. AH Basic en Albert Heijn Perla waren favoriet bij het panel in de categorie regular pads, die een wat zachtere smaak horen te hebben. Bij de dark roast variant, die krachtig en intens van smaak moet zijn, eindigde Albert Heijn ook bovenaan met zijn biologische pads, gevolgd door Plus. De Senseo koffiepad van Douwe Egberts, die tot 2006 het patent had op koffiepads, is een middenmoter in beide categorieën.

Duurzaamheid

Ook bekeek de Consumentenbond hoe duurzaam de onderzochte merken zijn op basis van de keurmerken die de fabrikanten voeren, zoals UTZ, Faitrade (Max Havelaar) en Rainforest Alliance. De koffiepads van Albert Heijn Perla (Bio en UTZ) en van Plus (Fairtrade) scoren het best op duurzaamheid. Aldi, Café René, Douwe Egberts, Kanis & Gunnink en Senseo hebben geen erkend keurmerk, wat hun testoordeel negatief beïnvloedt. Jacobs Douwe Egberts heeft wel een eigen duurzaamheidsprogramma en Aldi is aangesloten bij een platform, maar een keurmerk heeft de voorkeur omdat er dan toezicht is op een verantwoorde koffieproductie.

Meer over het onderzoek naar koffiepads staat in de Consumentengids van september.