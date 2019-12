Hummus van Maza en Lidl valt meest in de smaak

43 consumenten en 6 experts proefden 12 soorten naturel hummus uit de supermarkt en beoordeelden deze kikkererwtenpasta op smaak, structuur en kleur. Bij het expertpanel eindigde de hummus van Aldi, met azijn, onderaan. Het consumentenpanel vond de duurste merken uit de test (Florentin, Benny’s Moshel, TerraSana en Hobbit) het minst lekker. Deze merken zijn verkrijgbaar bij Ekoplaza, Natuurwinkel of Marqt.

Goedkope olie

De Consumentenbond bekeek ook de samenstelling van de hummus en het etiket. Over traditionele hummus zit een scheut olijfolie, maar in de supermarkthummus is die olijfolie in bijna alle gevallen vervangen door goedkopere varianten zoals zonnebloem- of raapzaadolie. Bovendien is de olie er doorheen geroerd.

Het zoutgehalte loopt uiteen van 0,9 gram (Florentin en Benny Moshel) tot maar liefst 1,7 gram (Aldi) per 100 gram. Ook het vetgehalte verschilt sterk per merk: van 15 gram (Benny Moshel) tot 30 gram (Lidl) per 100 gram. Op het etiket van de hummus van Benny Moshel’s ontbreken de verplichte voedingswaarden, waardoor dit merk de laagste score voor zijn etiket krijgt.

