Incassobureaus moeten stoppen met nepdagvaardingen

Het is incassobureaus wettelijk niet toegestaan om dagvaardingen te sturen, alleen gerechtsdeurwaarders mogen dit. Verschillende bureaus omzeilen dit door te spreken van een 'concept' dagvaarding. Hiermee wekken ze onterecht de indruk dat de (vermeende) schuldenaar voor de rechter moet verschijnen. In sommige brieven wordt zelfs een tijdstip en de locatie van de rechtbank vermeld.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Verboden zijn dit soort praktijken niet, maar het kan moreel gezien echt niet door de beugel. Incassobureaus zetten consumenten zo op het verkeerde been en jagen ze de stuipen op het lijf. Consumenten betalen dan vaak maar, om er vanaf te zijn, ook als ze de vordering betwisten. Hier moet echt een eind aan komen.'

Klachten over Famed

Bij de Consumentenbond komen veel klachten binnen over Famed, een bedrijf dat voor veel zorgverleners de facturering regelt. Consumenten klagen over de agressieve benadering van het bedrijf, dat niet schuwt te dreigen met beslaglegging op de inboedel, zelfs bij vorderingen van nog geen €2.

Famed werkt samen met incassobureau Credios, en deurwaarderskantoor Bosveld. De 3 bedrijven delen samen een pand. Combée: 'Zo'n nauwe band tussen incasseerder en deurwaarder vinden wij onwenselijk. Het kan leiden tot een veel te snelle gang naar de rechter, wat hoge kosten met zich meebrengt.' Consumenten melden ook dat ze door Famed niet van tevoren zijn geïnformeerd over de incassokosten. Dat is wettelijk verplicht.



In november 2015 overhandigde de Consumentenbond het Verbeterplan Incasso aan de Tweede Kamer. De Consumentenbond riep daarmee onder meer op tot strengere regelgeving en onafhankelijk toezicht op de branche.



Een uitgebreid onderzoek naar de praktijken van Famed is te lezen in de Geldgids van februari 2016.



Update 4 april 2016

Famed en Credios hebben inmiddels de handelswijze aangepast en versturen geen conceptdagvaardingen meer. In plaats daarvan wijst men in de laatste aanmaningsbrief, alvorens een deurwaarder het traject overneemt, op de extra kosten die volgen bij niet tijdige betaling. De bedoeling is dat door deze extra toevoeging de nota betaald wordt en de kosten van het deurwaarderstraject vermeden worden. Famed vermeldt op zijn website: 'Wij begrijpen dat deze concept dagvaarding als onprettig kan overkomen, hetgeen niet de bedoeling is geweest. Daarom is besloten om deze boodschap op een meer vriendelijke manier te verwoorden.'