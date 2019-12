Maak SNS echt alternatief voor de drie grote banken

De minister van Financiën beslist binnenkort wat er met de genationaliseerde SNS Bank gaat gebeuren. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het Kabinet de mogelijkheden onderzoekt om de genationaliseerde SNS Bank in staatshanden te houden. De Consumentenbond ondersteunt dit initiatief.



Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'SNS moet zich met een eigen maatschappelijk profiel en een eigen missie gaan onderscheiden binnen het bestaande bankenlandschap. Hierdoor komt er meer variatie en ontstaat er stabiliteit in het financiële stelsel. En dat is goed voor consumenten. Het maakt ons niet uit welke weg er bewandeld wordt om SNS dit profiel te geven. Dit kan in de vorm van een staatsbank, maar er zijn ook andere alternatieven voor een beursgang denkbaar'.



Consumenten zijn slecht te spreken over financiële instellingen en banken. De marges op hypotheken zijn hoog, spaarrentes laag en de rentes voor kredieten en rood staan zakken niet of nauwelijks. Combée: 'Consumenten willen een bank die hen betere en meer concurrerende producten biedt en die winst maken niet als enige doel heeft'.

