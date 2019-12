Minder van kastje naar muur bij OV-chipklachten

Nieuws|Reizigers die een vraag of een klacht hebben over hun OV-chipkaart, worden veel minder vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Reizigersvereniging Rover en het OV-loket zagen het aantal 'kastje-muur'-meldingen in 2015 bijna halveren ten opzichte van 2014.