Ministerie bedreigt opnieuw voortbestaan geschillencommissies

Het voortbestaan van 55 geschillencommissies voor consumenten staat opnieuw op de tocht. Het ministerie van Veiligheid & Justitie wil de subsidie aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken alsnog schrappen. De Consumentenbond roept minister Van der Steur op om zijn onzalige plan in te trekken.

Onbegrijpelijk

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Onbegrijpelijk. Nog geen jaar geleden schoot de hele Tweede Kamer, inclusief coalitiepartijen PvdA en VVD, het plan van minister Van der Steur om de subsidie te beëindigen af. De Tweede Kamer gaf glashelder aan dat ook de overheid verantwoordelijkheid draagt om de toegang tot het recht voor consumenten via de geschillencommissie te waarborgen. Nu dient de minister deze Prinsjesdag hetzelfde plan plompverloren opnieuw in.’

Als de geschillencommissies verdwijnen, kunnen consumenten alleen nog hun gelijk halen bij de rechter. Combée: ‘Zo’n fundamentele uitholling van de toegang tot het recht wil een minister van Justitie toch niet op zijn geweten hebben? Het schrappen van de subsidie is ook een schijnbezuiniging, want het leidt tot veel hogere kosten voor de rechtspraak.’ De plannen stroken volgens de Consumentenbond ook niet met de verplichting die de overheid op grond van Europese regels heeft. Volgens Europese regels moet de overheid ervoor zorgen dat buitengerechtelijke geschilbeslechting voor consumenten beschikbaar is.

De Tweede Kamer behandelt de begroting van Veiligheid & Justitie eind november.

Onafhankelijk, laagdrempelig, goedkoop

De Consumentenbond richt sinds 1970 samen met brancheorganisaties geschillencommissies op, die zijn ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. De commissies zijn een onafhankelijk, laagdrempelig en goedkoop alternatief voor de rechter. Bekende voorbeelden zijn de Geschillencommissies Reizen, Thuiswinkel en Energie. Met een subsidie van €1,3 miljoen financiert de overheid ongeveer 20% van de kosten voor de geschillencommissies. De rest wordt betaald door de aangesloten brancheorganisaties.

