De Consumentenbond is blij met de toezegging, omdat consumenten hierdoor toegang houden tot een betaalbaar en laagdrempelig alternatief voor de rechter, als ze een geschil hebben met een bedrijf.

De Consumentenbond heeft de afgelopen tijd hard gestreden, samen met VNO-NCW, MKB Nederland en de ANWB, om de bezuiniging van tafel te krijgen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De SGC is een goed voorbeeld van geslaagde samenwerking tussen overheid, consumentenorganisaties en bedrijfsleven. Met voordelen voor alle partijen, niet in de laatste plaats voor consumenten. Het was voor ons onbestaanbaar dat de succesvolle geschillencommissies zouden verdwijnen. Door de gezamenlijke lobby met het bedrijfsleven is de bezuiniging nu van tafel: een succes voor alle consumenten.' Een amendement van de SP, gesteund door een ruimte Kamermeerderheid, was de aanleiding voor de minister om het bezuinigingsvoorstel in te trekken.

Onafhankelijk, laagdrempelig, bindend

De Consumentenbond richt sinds 1970 geschillencommissies op, samen met brancheorganisaties. Inmiddels zijn er 55 geschillencommissies voor consumentenzaken bij de SGC ondergebracht. Bij deze commissies krijgen consumenten en ondernemers op een laagdrempelige manier een onafhankelijk en bindend oordeel over hun geschil. Een geschillencommissie is daarmee een effectief en goedkoop alternatief voor de rechter. Bekende voorbeelden zijn de Geschillencommissies Reizen, Thuiswinkel, Wonen en Energie.

