Met een subsidie van €1,1 miljoen financiert de overheid 20% van de kosten voor de geschillencommissies. De rest wordt betaald door de aangesloten brancheorganisaties.

Consumenten de dupe

De minister wil dat bedrijven alle kosten op zich gaan nemen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het bedrijfsleven heeft al laten weten deze kosten niet op zich te kunnen of willen nemen en dan maar helemaal te stoppen met de geschillencommissies. Consumenten zijn vervolgens de dupe. Zij kunnen dan bij een conflict met een bedrijf, alleen nog hun gelijk halen bij de rechter. Het schrappen van de subsidie is dan ook een schijnbezuiniging; het leidt tot veel meer kosten voor de rechtspraak.' De plannen van het ministerie stroken ook niet met de verplichting die de overheid op grond van Europese regels heeft, om te zorgen dat consumenten toegang hebben tot buitengerechtelijke geschilbeslechting.

Onafhankelijk, laagdrempelig, goedkoop

De Consumentenbond richt al sinds 1970 samen met brancheorganisaties geschillencommissies op. De geschillencommissies zijn ondergebracht bij de SGC. De commissies zijn een onafhankelijk, laagdrempelig en goedkoop alternatief voor de rechter. Bekende voorbeelden zijn de Geschillencommissies Reizen, Thuiswinkel en Energie.



De Tweede Kamer behandelt de 'Veiligheid & Justitie begroting' op 25 en 26 november.