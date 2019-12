Na compensatiedeal VW-bezitters VS moet Europa volgen

Monique Goyens, directeur-generaal van de Europese consumentenkoepel BEUC, waarvan de Consumentenbond onderdeel is: 'Het is schokkend om te zien hoeveel moeite Volkswagen doet om Amerikaanse rechtbanken te behagen, terwijl zij de EU-consumenten consequent de rug toekeert. De inschikkelijke houding van de autoriteiten in de EU-lidstaten maakt dat Volkswagen kan denken dat het wegkomt met het negeren van de frustratie van Europese consumenten.'De overeenkomst tussen VW en de VS zou een financiële vergoeding en mogelijke terugkoop van de auto inhouden.De belangrijkste vragen die onder consumenten leven heeft de Consumentenbond samengevat in een vraag-en-antwoord document op de website.Lees meer over het Volkswagenschandaal