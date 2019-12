Nauwelijks voordelen door rentemiddeling

Nieuws|ABN Amro en Rabobank lanceren rond 1 juli rentemiddeling voor bestaande hypotheken. De conclusie van de Consumentenbond is: niet doen.

Het is te duur, er is op de korte termijn geen sterke rentestijging te verwachten en om een rentevoordeeltje te halen zadelen huizenbezitters zich voor langere tijd op met hogere lasten.

Nog duurder

Diverse banken boden de mogelijkheid van rentebemiddeling al en met uitzondering van Obvion zijn ze allemaal te duur, aldus de Consumentenbond in de Geldgids van september 2015. ABN Amro en de Rabobank komen nu ook met rentemiddeling en zijn nóg duurder dan bijvoorbeeld ING. Het grote nadeel van Rabo-rentemiddeling: boetevrij aflossen bij verhuizen vervalt na rentemiddeling. Daarmee is er het risico dat een flinke boeterente volgt bij verhuizing. De andere banken kennen deze voorwaarde niet. Rabobank doet bovenop het nieuwe rentepercentage bovendien een opslag van 0,2%, onder meer als 'vergoeding voor de kosten die wij maken omdat wij tussentijds onze renteverplichtingen op de kapitaalmarkt moeten herzien'. Banken moeten hun renteverplichtingen echter voortdurend herzien. Bovendien profiteren zij van de ingreep als de rente de komende jaren laag blijft. ABN Amro en Florius rekenen zelfs én een boete-opslag én een vaste 'rentebemiddelingsopslag' van 0,2%.

Rentemiddeling

Bij rentemiddeling wordt aan de hand van iemands huidige, relatief hoge, rente en de lage rente zoals die nu in de markt geldt, een nieuw rentepercentage berekend, die ergens er tussenin uitkomt. Daarvoor zijn 2 methodes. De eerste is de zuivere rentemiddeling, waarbij een gewogen gemiddelde wordt genomen van de rente die de klant nu betaalt en de actuele marktrente. Dit doen Obvion en de Rabobank. De overige banken, waaronder ING en ABN Amro, berekenen een boeterente (de rente die de bank misloopt doordat de klant minder gaat betalen) en smeren die uit over de nieuw gekozen looptijd. Dit pakt voor consumenten ongunstiger uit.

