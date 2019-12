Nederlanders doen eigen aangifte massaal begin maart

Nieuws|Een grote meerderheid van de Nederlanders (61%) vult zelf de belastingaangifte in. Meer dan de helft (58%) daarvan doet dat meteen in de eerste week van maart, zodra de vooringevulde aangifte beschikbaar is.

Dat is een forse stijging ten opzichte van 2014 toen onderzoek van de Consumentenbond liet zien dat 49% in de eerste week van maart aangifte deed.

Zelf aangifte doen

Meer dan de helft van de consumenten die zelf de aangifte doet, vindt dit niet moeilijk. Degenen die het niet eenvoudig vinden, hebben het meest moeite met de aftrekposten die niet met de eigen woning te maken hebben. Van de consumenten die zelf hun aangifte invullen en al eerder gebruikmaakten van de vooringevulde aangifte, is 95% tevreden over de gegevens die de Belastingdienst vooraf invulde. Degene die ontevreden waren, waren dat in de meeste gevallen omdat de gegevens onjuist of niet compleet waren. Het ging dan bijvoorbeeld om de vooringevulde loongegevens en bankgegevens.

Offline aangifte

Vanaf 2016 kunnen consumenten geen aangifteprogramma meer downloaden om offline de aangifte in te vullen. Driekwart van de Nederlanders vindt echter dat het wel mogelijk moet blijven een aangifteprogramma te downloaden. 48% vindt het storend dat het programma niet automatisch de meest gunstige verdeling tussen partners berekent. Een kwart vindt de belasting over het vermogen (box 3) de meest onrechtvaardige heffingspost.

Zelf aangifte doen? Gebruik de Minigids Belastingaangifte of de Belastinggids van de Consumentenbond. Of ga naar: www.consumentenbond.nl/belastingaangifte.