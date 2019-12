Nep SanDisk-geheugenkaartjes via Groupon

De Consumentenbond constateert dat er met de aanbieding op Groupon sprake is van misleiding, omdat het lijkt alsof consumenten een product van SanDisk kopen, terwijl dit niet het geval is. De Consumentenbond heeft Groupon gevraagd om de aanbieding te verwijderen, maar dat is nog niet gebeurd. Ook heeft de Consumentenbond er bij Groupon op aangedrongen om te zorgen dat consumenten de juiste producten geleverd krijgen of dat kopers hun geld voor de Groupon-aanbieding terugkrijgen. Consumenten hoeven voor het retourneren geen verzendkosten te betalen en zij zijn niet gehouden aan de gebruikelijke retourtermijn van 14 dagen omdat het hier gaat om het niet nakomen van de overeenkomst van de aanbieder.

Klachten

De Consumentenbond heeft na klachten van consumenten op Tweakers.net zelf de geheugenkaartjes gekocht en constateerde dat deze nep zijn. De verpakking staat vol met spelfouten en SanDisk bevestigt dat de serienummers niet van hen zijn. In 2013 heeft Groupon aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toegezegd dat Groupon geen handelspraktijken zal toepassen die 'misleidend zijn doordat informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is'. De Consumentenbond heeft de ACM over de misleidende Groupon-aanbieding met de nep SanDisk-kaartjes geïnformeerd.

Update 13 mei 2016:

Groupon heeft de Consumentenbond laten weten dat de aanbieding is verwijderd en dat het bedrijf een onderzoek is gestart. Groupon zegt tevreden klanten zeer belangrijk te vinden en gepaste stappen te ondernemen, zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. De Consumentenbond verwacht op korte termijn nader bericht van Groupon te ontvangen en zal daar dan melding van maken. Klanten kunnen over deze kwestie contact met Groupon opnemen via: https://www.groupon.nl/customer_support.

