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NZa begint met kappen in de Polisjungle

Nieuws
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De NZa lanceert een actieplan voor het komende overstapseizoen, waarmee ze onder andere stappen zetten om de Polisjungle aan te pakken. De Consumentenbond vindt het een stap voorwaarts, maar er kan nog meer verbeteren.

Gepubliceerd op:20 juli 2016

zorgpolis schijnkeuze

Om consumenten te helpen bij het kiezen van hun zorgpolis onderneemt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschillende acties, waaronder aanpassingen in de regelgeving. In de nieuwe regels staat onder meer dat verzekeraars een overzicht op hun website moeten plaatsen van polissen die nagenoeg gelijk zijn. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dat is een aanzienlijke verbetering! In de actie Polisjungle pleitten wij al voor meer transparantie bij polissen die nagenoeg gelijk zijn'.

Nieuwe regeling

In de nieuwe regels worden ook voorwaarden gesteld aan het gebruik van de term 'restitutiepolis'. Daarmee wordt het voor consumenten duidelijker wat een restitutiepolis is en wat daarbij verwacht kan worden. Ook maakt de nieuwe regeling een einde aan de wisselende uitleg van de term 'marktconform tarief'. 

We zijn er nog niet

De Consumentenbond mist wel een heldere aanwijzing van de NZa aan de zorgverzekeraars voor de vindbaarheid van de (deels nieuwe) informatie voor consumenten. Ook nemen de nieuwe regels niet alle verwarring weg. De term 'combinatiepolis', die alle tussenvormen van zorgverzekeringen moet omschrijven, blijft bijvoorbeeld behouden. Het in stand houden van de 'tussenvariant' tussen natura en restitutie blijft voor consumenten verwarrend en ingewikkeld.