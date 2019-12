Openbaarmaking controlegegevens NVWA in gevaar

Minister Schippers (Volksgezondheid) wil de kleurcodering, waarmee consumenten in één oogopslag kunnen zien of een horecagelegenheid aan de voorgeschreven hygiëne-eisen voldoet, afschaffen. In haar voorstel moeten consumenten zich in het vervolg door samenvattingen van de inspectierapporten heen worstelen. De Consumentenbond is hier fel tegenstander van en wil dat het huidige systeem met het totaaloordeel van de NVWA-inspecteur (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) in de vorm van een kleurencode (groen, geel, donkeroranje of rood) gehandhaafd blijft.

Openbare inspectieresultaten

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Wij pleiten al jaren voor de openbaarmaking van de inspectieresultaten. Nu er eindelijk schot in de zaak zit, gooit minister Schippers plotseling roet in het eten. Een bruikbare presentatie van de inspectiegegevens is essentieel. Consumenten kunnen dan een weloverwogen keuze maken en voor horecagelegenheden is het een prikkel om hun zaakjes goed op orde te hebben.’ In Groot-Brittannië en Denemarken zijn de inspectieresultaten al jaren eenvoudig toegankelijk voor consumenten, zowel online als bij de ingang van de zaak via programma’s als Scores on the Doors en het smiley-systeem.

‘De afschaffing van de kleurcodering lijkt het gevolg van de lobby vanuit het bedrijfsleven. Koninklijk Horeca Nederland heeft zich plotsklaps tegen de openbaarmaking van inspectieresultaten gekeerd en ook VNO-NCW, de FNLI en het CBL liggen al jaren dwars. Zulke standpunten zijn echt niet meer van deze tijd. Transparantie en keuze informatie voor consumenten zijn de toekomst.’ aldus Combée.

Gezondheidswet

Op 6 oktober vergadert de Tweede Kamer over het aanpassen van de Gezondheidswet zodat inspectiediensten een betere juridische basis krijgen om hun inspectiegegevens openbaar te maken. De Consumentenbond is voorstander van deze wetswijziging, maar vreest dat het voornemen van minister Schippers de inspectiegegevens onbruikbaar maakt voor consumenten.

