Opmerkelijk kwaliteitsverschil tussen verschillende formaten Ariel en Formil

De standaard verpakkingen van de waspoeders kregen in januari 2016 de predicaten Beste uit de test en Beste Koop van de Consumentenbond. De grote pakken zien er nagenoeg hetzelfde uit, maar het waspoeder uit de grote verpakkingen belandt wat betreft wasresultaat in de middenmoot. De Consumentenbond waarschuwt daarom dat eerder toegekende predicaten niet gelden voor de grootverpakking.

De Consumentenbond testte vier merken waspoeder (Ariël, Formil, Color reus en Dash) en één vloeibaar wasmiddel (AH, het huismerk van Albert Heijn) in grootverpakking én standaardverpakking. Bij Color reus, Dash en AH bleek er geen opvallend verschil tussen de wasresultaten van de standaard- en de grootverpakking. Maar bij Formil en Ariël zijn er wel forse verschillen. Formil Color (4,2 kg) wast 21% minder goed schoon dan Formil Ultra plus color (2 kg). Ariël Color (2,3 kg) wast maar liefst 28% minder goed schoon dan het best geteste Ariël Kleur&Stijl (1,1 kg).

Lees ook: