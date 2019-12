Opmerkelijk kwaliteitsverschil tussen verschillende formaten Ariel en Formil

Nieuws|De waspoeders Ariel Color en Formil color in grootverpakking wassen aanzienlijk slechter dan die in de kleinere standaard verpakking Ariel Kleur&stijl en Formil Ultra plus color, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.