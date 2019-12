In een geschillenprocedure oordeelde het KiFid dat de verzekeraar zijn klant in rekening gebrachte kosten moet terugbetalen. Een baanbrekende uitspraak, aldus de Consumentenbond.

De klachtenprocedure werd aangespannen door claimorganisatie Wakkerpolis voor een individuele klant, maar is relevant voor minstens 500.000 klanten van Nationale-Nederlanden. Volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid) heeft de verzekeraar de klant in kwestie niet naar behoren geïnformeerd over zogenoemde eerste kosten, en over de risico's van het zogenoemde hefboom- en inteereffect. Dat is het effect dat optreedt als de premie op de overlijdensrisicoverzekering explosief stijgt als de waarde van de beleggingen daalt. Ook heeft NN de voorbeeldkapitalen in de offertes te hoog voorgespiegeld.

Passende tegemoetkoming

Bart Combée, directeur Consumentenbond: `Dit is een heel belangrijke uitspraak die de weg baant voor andere gedupeerden met een woekerpolis. Het maakt duidelijk dat de bestaande compensatieregeling van Nationale-Nederlanden niet voldoet. Samen met Wakkerpolis eisen wij van Nationale-Nederlanden dat ook andere klanten snel een passende tegemoetkoming krijgen.' Volgens een schatting van Wakkerpolis leidt het vonnis ertoe dat NN de klant in kwestie zo'n €15.000 extra compensatie moet betalen; bovenop de in de collectieve compensatieregeling toegezegde €1500.

