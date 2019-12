Rechtszaak dreigt voor Essent om MediaMarkt-contracten

Dat eist de Consumentenbond in een brief aan Essent. Doet Essent dit niet, dan stapt de Consumentenbond naar de rechter.

Bedenktermijn

Tot 1 december 2015 meldde energieleverancier Essent bij de verkoop van energiecontracten in de MediaMarkt en Gamma dat consumenten geen bedenktermijn hadden. Dit is echter wettelijk verplicht; bij verkoop buiten verkoopruimte geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Geeft een bedrijf dat niet, dan schrijft de wet voor dat er een bedenktermijn van 12 maanden geldt en dat consumenten niet hoeven te betalen voor de energie die al in de tussentijd is afgenomen. De wetgever wil hiermee aanbieders ertoe bewegen om aan alle verplichtingen te voldoen.

Passende oplossing

Eind 2015 paste Essent haar werkwijze aan op aandringen van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). De Consumentenbond riep de energieleverancier vervolgens op om consumenten die voor die tijd een contract aangingen en daar alsnog vanaf willen een passende oplossing te bieden, die recht doet aan de wet. Maar tot op heden komt Essent deze klanten niet afdoende tegemoet. Uit meldingen bij de Consumentenbond blijkt dat Essent het contract wel wil ontbinden, maar dat het bedrijf op geen enkele wijze bereid is de al afgenomen energie terug te betalen en ook het bedrag van de destijds bij het afsluiten van het contract ontvangen waardebon terugeist.

Ongunstige tarieven

Tevens vindt de Consumentenbond dat Essent consumenten met een contract van voor 1 december 2015 alsnog moet informeren dat zij een bedenktijd hebben. De Consumentenbond krijgt veel klachten van consumenten die er na het afsluiten van een contract achter kwamen dat de energietarieven van Essent erg ongunstig voor hen zijn. Ook melden sommigen dat er in de winkel een ander tarief werd voorgespiegeld dan dat er uiteindelijk moet worden betaald. Voor die consumenten is het belangrijk te weten dat ze alsnog boetevrij kunnen opzeggen, met teruggave van de al betaalde energiekosten. Op de website van de Consumentenbond kunnen consumenten terecht voor informatie en een voorbeeldbrief. Met de Energievergelijker kunnen ze het Essent-contract vergelijken met contracten van andere aanbieders.