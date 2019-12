Autobranche moet onvermijdbare kosten in prijs opnemen

De Consumentenbond riep de ACM eerder op om in actie te komen tegen prijsmisleiding met 'rijklaarmaakkosten' bij het aanbieden van auto’s en is blij dat de ACM de autoverkopers hier nu op aanspreekt.

Overwinning

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'In 2014 zijn we gestart met onze actie Stop rijklaarmaakkosten, maar kregen we van de importeurs steeds slappe excuses en de kous op de kop. Nu is de ACM heel duidelijk: na 1 november 2016 kunnen importeurs een last onder dwangsom of een flinke boete krijgen als de onvermijdbare kosten niet in de adviesprijs zitten. Dit is een echte overwinning voor consumenten.' In de wet staat dat alle onvermijdbare kosten van een product opgenomen moeten zijn in de advertentieprijs. De Consumentenbond vond het misleidend dat dit tot nu toe niet gebeurde in de autobranche.

Advertentieprijs

De Consumentenbond wil dat de rijklaarmaakkosten in de prijs opgenomen worden, zodat consumenten diensten en producten goed kunnen vergelijken. In de geadverteerde adviesprijs van een auto zitten straks alle onvermijdbare kosten. Dealers kunnen nog wel afwijken van de totale adviesprijs die in de advertentie van de importeur staat, maar moeten wel een all-inprijs rekenen. Consumenten kunnen natuurlijk ook onderhandelen over de uiteindelijke prijs van de auto. Rijklaarmaakkosten zijn onder meer voor het transport, verwijderen van verpakkingsmateriaal, registratie bij de RDW, nummerplaten aanbrengen en de recyclingbijdrage. Zonder deze handelingen kan een nieuwe auto niet de weg op.