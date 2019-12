Schippers: vermeld houdbaarheid zelfzorgmiddelen

Bij 30 van de 50 onderzochte geneesmiddelen bleek noodzakelijke en verplichte informatie over de houdbaarheid na opening niet op de doosjes, flesjes en tubes te staan.

Kamervragen

Het CDA en de PvdA in de Tweede Kamer vroegen na het onderzoek van de Consumentenbond de minister om opheldering. Ze wilden onder meer weten wat de rol is van de controlerende instantie, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Volgens de Consumentenbond schiet het toezicht van het CBG tekort omdat er volop vergunningen worden verleend voor de productie van medicijnen zonder dat de houdbaarheid na aanbreken op de verpakkingen is vermeld.

Verplichte vermelding

Bedrijven zijn sinds 2001 verplicht om de houdbaarheid na opening van een geneesmiddel te vermelden als deze anders is dan bij de gesloten verpakking. Schippers is het met de Consumentenbond eens dat het in het belang van de patiënt is als de houdbaarheid na opening standaard op alle geneesmiddelen (voor meervoudig gebruik) staat aangegeven. Het CBG zoekt samen met de koepels van bedrijven naar een manier om dit praktisch te realiseren. De Consumentenbond blijft dit nauwlettend volgen.

