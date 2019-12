Succes voor actie overdraagbaarheid vliegtickets

Nieuws|Minister Kamp (Economische Zaken) gaat onderzoeken of consumenten ongebruikte vliegtickets kunnen overdragen aan andere reizigers. Daarmee is de actie van de Consumentenbond en Tradeyourtrip om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen een succes.

Consumenten die hun vliegreis annuleren, bijvoorbeeld uit angst voor het Zika-virus of voor terroristische aanslagen, zijn in de meeste gevallen hun geld kwijt. Dergelijke situaties vallen niet onder de dekking van een annuleringsverzekering, en luchtvaartmaatschappijen rekenen vaak 100% annuleringskosten. Consumenten met een pakketreis (vlucht en hotel) mogen bij annulering hun reis - onder voorwaarden - overdragen aan een ander. Bij een los vliegticket staan luchtvaartmaatschappijen dat niet toe.

De Consumentenbond vindt deze rechtsongelijkheid tussen een pakketreis en een losse vlucht onacceptabel en startte in mei 2016 de actie Ticketpech? Geld weg! Samen met reismarktplaats Tradeyourtrip werden handtekeningen verzameld om zo via een burgerinitiatief het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Dat is nu gelukt.

Uitnodiging

Minister Kamp heeft aangegeven dat hij in gesprek zal gaan met de Consumentenbond en brancheorganisaties zoals de ANVR en de Barin en luchtvaartmaatschappijen. De Consumentenbond gaat graag op de uitnodiging in. De minister zal in zijn onderzoek onder meer kijken naar fraudegevoeligheid, veiligheid en prijseffecten van het overdragen van vliegtickets.

De Consumentenbond heeft inmiddels 21.588 handtekeningen verzameld, bij Tradeyourtrip staat de teller op 12.625. Consumenten kunnen de actie nog steeds ondersteunen.

