Overeenkomsten De Beste Korting en Crowncard ongeldig

De bedrijven bellen consumenten met het verhaal dat ze aantrekkelijke kortingen kunnen krijgen op producten of reisjes, of mee kunnen doen aan prijsvragen. Vaak wekken ze de suggestie dat deelname vrijblijvend is, maar vervolgens blijken de gedupeerden vast te zitten aan een duur abonnement als ze niet binnen de proefperiode hebben opgezegd. Volgens de wet moet een bedrijf na een telefonische aanbod echter een schriftelijke bevestiging vragen. Zonder dat, is er bij dit soort diensten geen sprake van een geldige overeenkomst. Gedupeerde consumenten hoeven dus niet te betalen.

Niet betalen

Er zijn verschillende bedrijven die dit soort kortingsabonnementen en winacties aanbieden. De Consumentenbond krijgt veel klachten over De Beste Korting, Crowncard, Kortingscenter, Megapot en Nr1cashback. Sommigen eisen op agressieve toon betaling. Ze gebruiken bandopnames om aan te tonen dat consumenten hebben ingestemd, of stellen dat een handtekening niet verplicht is, omdat het een eenmalige betaling betreft.

De Consumentenbond raadt consumenten die de dienst niet willen aan om niet te betalen, ook niet onder protest of onder druk van een incassobureau. Als er al ten onrechte bedragen zijn afgeschreven, kunnen consumenten die storneren via hun bank.