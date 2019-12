Uitstoot auto’s veel hoger bij aangescherpte test

Het slechtst scoort de Renault Captur dCi 90. In de testcyclus stoot deze motor 460 milligram per kilometer aan NOx (stikstofoxiden) uit. Dat is meer dan 5,5 maal de toegestane limiet. Ook 12 andere diesels van de in totaal 26 geteste dieselauto's overschrijden ruim de toegestane limiet en krijgen daarom nul punten in de categorie schadelijke uitstoot. Alleen de Mercedes-Benz E 220d en de BMW 118d, zijn zowel in het testlab als op de openbare weg 'clean'.

Ook benzinemotoren in de problemen

Niet alleen dieselmotoren scoren slecht. Bij direct ingespoten benzinemotoren blijkt de uitstoot van fijnstof erg hoog. Een probleem dat altijd voorbehouden leek te zijn aan dieselmotoren, en opgelost wordt met roetfilters. De Volkswagen Tiguan 1.4 TSI en de Opel Corsa 1.0 DI krijgen allebei zware puntenaftrek voor de uitstoot van fijnstof. Bij de Opel Corsa komt daar nog eens een verhoogde NOx-uitstoot bij van 160 mg/km - ruim 2,5 keer zo hoog als de toegestane limiet.

Volkswagenschandaal

De nieuwe autoverbruikstest Ecotest van de Consumentenbond wordt vanaf december 2016 voor een deel ook op de openbare weg uitgevoerd, zodat het digitale brein van de auto niet doorheeft dat het getest wordt. Aanleiding voor de aanscherping van de test was het Volkswagenschandaal waarbij de fabrikant software in de auto’s plaatste om zo testresultaten te manipuleren. Zodra de auto in een testsituatie (in het laboratorium) kwam, stootte het minder stikstof uit.

Bekijk de resultaten van de nieuw geteste auto's:

Lees meer over het Volkswagenschandaal