Veel broden van bakkerijketens zouter dan toegestaan (Update 9 december)

De Consumentenbond bekeek het zoutgehalte in ‘ambachtelijke’ broden als desem en spelt van 10 bakkerijketens. Bij elke keten werd van 3 broodsoorten het zoutgehalte gemeten.

Van de 30 onderzochte broden zitten er 13 boven en 5 op de wettelijke zoutnorm voor brood. In de zoutste broden uit de test (Grand-mère wit van Vlaamsch Broodhuys en Oberlander wit desem van Meesterbakker Roodenrijs) zit maar liefst 0,8 gram zout per snee.* Bakkerij Bart is de enige keten waarvan alle 3 de onderzochte broden binnen de wettelijke norm blijven.

Toezegging

De bakkerijbranche heeft de afgelopen jaren zelf aangedrongen op het stapsgewijs verlagen van het zoutgehalte in brood, zodat consumenten geleidelijk konden wennen aan een minder zoute smaak. Door deze nieuwe wettelijke zoutnormen is het supermarktbrood sinds 2009 25% minder zout geworden. Naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond naar ‘ambachtelijk’ brood bij bakkerijketens hebben inmiddels de meeste ketens toegezegd hun receptuur aan te passen.

Consumenten krijgen per dag gemiddeld 9 gram zout binnen, terwijl het advies is om maximaal 6 gram zout te eten. 80% van de zoutinname is afkomstig van producten waar door fabrikanten al zout aan is toegevoegd, zoals brood, kant- en klaarmaaltijden en soepen en sauzen. Teveel zout schaadt de gezondheid en is onder andere slecht voor hart en nieren.

*Update 9 december 2016

Bij het omrekenen van de hoeveelheid zout per brood naar de hoeveelheid zout per snee is een fout gemaakt. Grand-mère wit van Vlaamsch Broodhuys en Oberlander wit desem van Meesterbakker Roodenrijs bevatten geen 0,8 gram maar 0,5 gram zout per snee. Dit blijven de zoutste broden uit de test en de conclusies van het onderzoek zijn ongewijzigd: 13 van de 30 onderzochte broden bevatten meer zout dan de wettelijke norm.

