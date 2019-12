Verbeteringen nodig op verpakkingen gerookte zalm

Nieuws|Op verpakkingen van gerookte zalm staat veel onduidelijke informatie over de houdbaarheid van het product. De Consumentenbond wil dat fabrikanten het bewaaradvies voor gerookte zalm veel duidelijker maken.

De Consumentenbond beoordeelde de versheid en hygiëne van de gerookte zalm in de supermarkt en bekeek ook de bewaarinformatie op de verpakking. Aan dat laatste bleek nogal wat te mankeren. Op 13 van de 20 onderzochte producten staat een tenminste-houdbaar-tot-datum (tht) in plaats van een te-gebruiken-tot-datum (tgt). De tht-datum suggereert dat de gerookte zalm na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum nog prima gegeten kan worden, wat absoluut onwenselijk is bij zo'n kwetsbaar product.

Bewaaradvies

Ook op het houdbaarheidsadvies na openen is het nodige aan te merken. Op de helft van de 20 verpakkingen staat het vage advies 'na openen beperkt houdbaar'. Dit is volstrekt onduidelijk voor consumenten en zou veel concreter moeten zijn, bijvoorbeeld: 'na openen binnen 48 uur consumeren'. En slechts op 6 van de 20 verpakkingen wordt het advies gegeven om de zalm op maximaal 4 graden Celsius te bewaren, terwijl dit het veiligste advies is.

Kritiek

De Consumentenbond zal zijn kritiek op de verpakkingen voorleggen aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en aan het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de brancheorganisatie van supermarktketens.

In maart 2016 maakte de Consumentenbond de testresultaten van gerookte zalm van Jumbo al openbaar, omdat 3 van de 4 soorten geteste Jumbo zalm bedorven bleken op de uiterste houdbaarheidsdatum. Ook de Fish&More biologische gerookte zalm (Ekoplaza) scoorde een forse onvoldoende. Het volledige onderzoek staat in de Consumentengids van mei.

