Gerookte zalm van Jumbo al langer niet vers

Nieuws|De gerookte zalm van Jumbo, afkomstig van leverancier Van Wijnen, is al langer niet in orde. Jumbo haalde 11 en 20 februari 2016 gerookte zalm uit de schappen vanwege besmetting met listeria-bacteriën.

Onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat Jumbo in de weken daarvoor ook al bedorven gerookte zalm verkocht.

Onderzoek

De Consumentenbond onderzocht begin 2016 20 merken gerookte zalm. Drie soorten zalm van Jumbo kwamen het slechtst uit de test: het budgetmerk gerookte zalm, de Jumbo houtgerookte Noorse zalm en de Jumbo houtgerookte Sockeye wilde zalm, alle 3 afkomstig van leverancier Van Wijnen. 87% van de monsters van deze zalm bevatte op de uiterste houdbaarheidsdatum zoveel bacteriën dat ze bedorven waren. Drie monsters waren zelfs bij aankoop al bedorven, 1 tot 2 weken voor de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Gerookte zalm staat al jaren in een slecht daglicht. Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds problemen zijn met zalm, bijna 4 jaar nadat honderden mensen ziek werden en 4 mensen overleden na het eten van gerookte zalm van leverancier Foppen. En vorig jaar bleek ook al dat veel visverwerkende bedrijven een puinhoop maken van de hygiëne. De visverwerkende industrie, supermarkten en de overheid hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat de misstanden in de sector worden opgelost. Strengere controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de supermarkten zelf, spoedige invoering van hogere boetes en openbaarmaking van NVWA-controlegegevens met naam en toenaam zijn broodnodig.'

Listeria

In 2 verpakkingen van het budgetmerk gerookte zalm te koop bij Jumbo, werd listeria aangetroffen. Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. De kans op besmetting met listeria is klein maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. Zwangeren, maar ook ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem, kunnen gerookte zalm beter vermijden (bron: Voedingscentrum).

De volledige resultaten van het onderzoek naar gerookte zalm staan in de Consumentengids die eind april verschijnt.

