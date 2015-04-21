Eindelijk forse boetes voor overtreden Warenwet

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten zijn de afgelopen jaren keer op keer opgeschrikt door voedselschandalen. Dit maakte de noodzaak van hogere boetes door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pijnlijk duidelijk. De huidige boetes zijn een lachertje en onvoldoende afschrikwekkend. Door hogere boetes uit te delen aan bedrijven die de regels voor voedselveiligheid aan hun laars lappen, zijn consumenten beter beschermd.' De Consumentenbond pleitte in 2013 voor zeven maatregelen tegen voedselfraude. Het verhogen van de boetes, was één van de voorstellen.

Gevaar

Bedrijven brengen consumenten soms moedwillig in gevaar. Zo waren er tijdens de Foppen zalm-affaire 11 bedrijven die weigerden om mogelijk met salmonella besmette zalm uit de schappen te halen. Deze bedrijven kregen vaak slechts €1050 boete van de NVWA. Uit onderzoek van de Consumentenbond van begin 2014 bleek dat 81% van de consumenten vindt dat de boetes te laag zijn.

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