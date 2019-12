Boetes in Warenwet moeten flink omhoog

De Consumentenbond neemt woensdag 3 september deel aan het Rondetafelgesprek Voedselveiligheid in de Tweede Kamer. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Ook in het Rondetafelgesprek zullen wij aangeven dat de boetes die de NVWA kan uitdelen voor overtredingen van de Warenwet veel te laag zijn. Het contrast met de boetes die andere toezichthouders kunnen uitdelen, is enorm. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bijvoorbeeld kan het veelvuldige uitdelen van de €1050 die de NVWA maximaal voor een overtreding kan opleggen. Dit bedrag is absurd laag en een lachertje voor partijen die, soms moedwillig, de Warenwet overtreden.'

Zwarte lijst

Consumenten hebben recht op veilig voedsel en op eerlijke informatie over voedsel. Om dat te garanderen, pleit de Consumentenbond naast het verhogen van de boetes, ook voor andere maatregelen. De NVWA moet voldoende middelen krijgen om zijn taken goed uit te kunnen voeren en zou onafhankelijker moeten zijn van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast moet de communicatie van de NVWA richting consumenten bij incidenten beter. Tenslotte zou de NVWA overtreders bij naam moeten noemen, zoals ook de AFM en de Autoriteit Consument en Markt doen, en op een zwarte lijst moeten zetten.

