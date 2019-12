NVWA broodnodig als échte voedselwaakhond

Nieuws|De aankondiging door staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) op 3 september jl. dat het toezicht op slachterijen zal verbeteren, is een stap in de goede richting, maar de Consumentenbond wil dat het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) veel breder wordt aangescherpt. Door alle bezuinigingen en het veranderende toezicht is de NVWA nu eerder een schoothondje dan een waakhond, aldus de Consumentenbond.

Staatsecretaris Dijksma deed de toezegging in een brief aan de Tweede Kamer met een rapportage van een interne commissie van de NVWA. Aanleiding was de onrust over het toezicht op de vee & vleeskeuring van de afgelopen maanden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De rapportage van de NVWA is schokkend: de toezichthouder ziet of onderkent overtredingen niet altijd en als ze wel aan het licht komen, worden interventies uitgesteld of zelfs helemaal achterwege gelaten.' Naast meer en scherper toezicht, pleit de Consumentenbond ook voor een forse verbetering van de informatievoorziening aan consumenten door de NVWA.

Aanbevelingen

De Consumentenbond wil dat de NVWA proactief een bericht op zijn website publiceert zodra er iets speelt. De NVWA informatie moet van de Consumentenbond zo volledig mogelijk zijn: om welke producten in welke winkels gaat het, liggen de producten nog in de schappen en wat kunnen/moeten consumenten doen met reeds gekochte producten. Bij een eventuele gevaar voor de volksgezondheid of wanneer hier juist geen sprake van is, is het belangrijk dat de NVWA dit standpunt helder onderbouwt om verwarring te voorkomen. De Consumentenbond dringt daarnaast aan op het verbeteren van het toezicht bij slagerijen, poeliers, supermarkten, de levensmiddelenindustrie en in de horeca.

