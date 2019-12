Communicatie over voedselfraude onvoldoende

'Consumenten moeten goed geïnformeerd worden als er sprake is van gesjoemel met voedsel', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Het moet sneller duidelijk zijn om welke producten het gaat, welke winkels die verkopen, of er al producten uit de schappen zijn gehaald en wat consumenten kunnen doen met de betreffende producten als ze die al in huis hebben. En het volstaat niet om te zeggen dat er geen aanwijzingen zijn dat er een gevaar is voor de volksgezondheid. Dit is een ongeloofwaardige boodschap als er 50.000 ton voedsel wordt teruggehaald. De NVWA moet duidelijk aangeven waarom zij tot die conclusie is gekomen, zodat er geen onrust ontstaat bij consumenten.'

14 dagen

In de Algemene Levensmiddelenverordening staat dat iedereen in de keten (fabrikanten, supermarkten, handelaren) zo snel mogelijk moet kunnen terugkoppelen van welk bedrijf een product is afgenomen en aan welke bedrijven het is geleverd. In Nederland is afgesproken dat dit uiterlijk binnen 4 uur moet, waardoor de gehele keten binnen 24 uur inzichtelijk moet zijn. De NVWA geeft de afnemers nu echter 14 dagen de tijd om partijen vlees te traceren die als rundvlees zijn verkocht door vleesverwerkingsbedrijf Selten. De Consumentenbond vindt dat consumenten hierdoor veel te lang in onzekerheid verkeren en is hierover in overleg met de NVWA.

