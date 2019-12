Nieuws|Op zaterdag 23 april houdt de Bondsraad van de Consumentenbond zijn voorjaarsvergadering in het kantoor van de Consumentenbond in Den Haag.

Op de agenda staan onder meer het jaarverslag en de jaarrekening. Consumentenbondleden die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich aanmelden bij de afdeling Verenigingszaken via vereniging@consumentenbond.nl of 070 - 445 45 08. Op de website staat meer informatie over de Bondsraad.