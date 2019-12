Verplichte koppeling tussen betaalrekening en verzekering onredelijk

De Consumentenbond vindt de verplichte koppeling onredelijk, omdat de verzekering en betaalrekening onvoldoende verband met elkaar hebben. Interpolisklanten betalen elke maand een bedrag voor de dienstverlening van Rabobank. Die vergoeding kan oplopen tot maar liefst 28% van de kale verzekeringspremie van Interpolis. Vergeleken met de provisie van 'gewone' tussenpersonen is dat aan de hoge kant. Bij de meeste verzekeraars is er bovendien een keus: via een intermediair of zelf afsluiten. Bij Interpolis niet.

Nauwe banden

De nauwe banden tussen Rabobank en Interpolis staan niet op zich. Een verzekering afsluiten bij ABN Amro Verzekeringen (een samenwerkingsverband tussen ABN Amro Bank en Delta Lloyd) kan alleen met een betaalrekening van ABN Amro. De bank ontvangt een provisie die per verzekering verschilt. Bij ING (dat ook bemiddelt voor Nationale-Nederlanden) is voor het aanvragen van een verzekering een ING-rekening nodig.

Bestel de Geldgids en lees meer over de verplichte koppeling

Lees ook de artikelen over contactloos betalen, veilig mobiel bankieren en incassoprocedures bij premieachterstanden in de Geldgids