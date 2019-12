Verplichte koppeling verzekering/bankrekening onredelijk

Nieuws|Banken proberen vaak met lokkertjes als lagere hypotheek of kortingen op verzekeringen zo veel mogelijk producten te verkopen. De Consumentenbond is daar niet tegen, maar dat banken klanten aan zich willen te binden door verzekeringen verplicht te koppelen aan een nieuwe bankrekening, is volgens de Consumentenbond echt onwenselijk.

Door de voorwaarde van de banken kunnen consumenten alleen een verzekering nemen bij een bank waar ze nog geen relatie mee hebben, als ze er een rekening openen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Zo’n verplichte koppeling is een onredelijke eis. De producten bankieren en verzekeren hebben weinig met elkaar te maken. Als alle aanbieders dit zouden doen, heb je wel 10 bankrekeningen nodig om contracten te kunnen afsluiten.’

De Consumentenbond heeft daarom besloten dat verzekeraars die deze eis hanteren voortaan puntenaftrek krijgen bij de tests.

Uitslagen

ABN Amro Verzekeringen zou zonder de puntenaftrek opnieuw Beste uit de Test zou zijn in de meest recente test van rechtsbijstandpolissen (pdf, alleen voor leden) in de Consumentengids van oktober 2016. Nu gaat het Testoordeel echter van 7,8 naar 7,3 en eindigt ABN Amro in de middenmoot. ING zakt naar de staart van de ranglijst, Interpolis eindigt als hekkensluiter. Alleen de positie van de SNS verandert niet in de ranglijst. Deze bank biedt namelijk wel de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten zonder betaalrekening.

Rabobank laat in een reactie weten dat ‘een betaalrekening niet verplicht is bij het afsluiten van een verzekering van Interpolis, enkel gewenst.’ De Consumentenbond ondervond echter dat dit bij sommige lokale Rabobanken wél verplicht wordt gesteld. De bank belooft met die filialen de kwestie te bespreken.

