Weer onvoldoende voor de Belastingtelefoon

Het eindresultaat lijkt mooier dan het is door een vraag die al tweemaal eerder werd gesteld en deze keer uitstekend werd beantwoord. Voor het onderzoek in de Consumentengids van maart 2016 belde de Consumentenbond in november 2015 100 keer, met 10 vragen.

Geen verbetering

De Belastingtelefoon scoort zelfs slechter dan in 2014, toen was het oordeel een 4,6. De directeur van de Belastingtelefoon zei na dat onderzoek de Consumentenbond toe dat bellers met complexe vragen voortaan vaker naar externe adviseurs zouden worden doorverwezen. Dit gebeurde echter geen enkele keer tijdens het nieuwe onderzoek.

Een ander verbeterpunt was dat antwoorden op eenvoudigere vragen te vinden moeten zijn op de site van de Belastingdienst. Sommige van de Consumentenbond-vragen zijn daar nu inderdaad goed terug te vinden, maar medewerkers attendeerden de mystery-bellers daar slechts 4 keer op. In antwoord op Kamervragen over het vorige onderzoek beloofde de staatssecretaris dat bij een moeilijkere vraag sneller een interne specialist zal worden ingeschakeld, de 'tweede lijn'. Bij 60% van de telefoontjes werden de bellers inderdaad door minstens 2 mensen te woord gestaan. Maar die aanpak werpt geen vruchten af, want zij kregen niet vaker het goede antwoord.

Juiste informatie

Consumenten die niet op de informatie van de Belastingtelefoon durven te vertrouwen, kunnen de vraag in plaats daarvan schriftelijk voorleggen aan een belastinginspecteur. Voor persoonlijke, moeilijke vragen is een belastingadviseur ook een goed alternatief, bij voorkeur aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB) of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Daarnaast zijn de antwoorden te controleren in de Belastinggids van de Consumentenbond.

