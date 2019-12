Virusscanners McAfee en Panda beschermen onvoldoende

Grote merken als McAfee en Panda scoren een onvoldoende. McAfee is op veel nieuwe Windows-laptops als proefversie geïnstalleerd. Veel consumenten zullen ten onrechte denken dat ze daarmee afdoende beschermd zijn tegen malware.

Test

De Consumentenbond beoordeelde 18 virusscanners op een pc met Windows 10: gratis virusscanners, betaalpakketten (de goedkoopste licentie) en de standaard ingebouwde scanner in Windows 10: Defender. Er werd gekeken naar de bescherming tegen malware, de bescherming die de meegeleverde firewall biedt, het gebruiksgemak en in hoeverre de scanner de pc vertraagt. De betaalpakketten van Bitdefender, BullGuard, G Data en Kaspersky boden de beste bescherming tegen malware. BullGuard (Internet Security 2016) is 'Beste uit de test' en samen met G Data (Internet Security 2016) ook 'Beste koop'. McAfee scoort - in tegenstelling tot vorig jaar - een onvoldoende (5,3) en komt het slechtst uit de test. Panda scoort een 5,4 en Windows Defender een 5,5.

Gratis scanners

De gratis virusscanners van Avira, Avast of AVG scoren matig op bescherming tegen virussen. Daarnaast nemen deze scanners het niet zo nauw met de privacy van de gebruikers. Ze houden surfgedrag in de gaten en delen dit met derden. De gratis scanners die Ziggo, XS4All en KPN Alles-in-één Premium onder eigen naam aanbieden op basis van software van F-Secure scoren iets beter qua bescherming en privacyvoorwaarden. De Consumentenbond adviseert om abonnementen op betaalde virusscanners niet zomaar te verlengen. Met het vergelijken van prijzen of zoeken naar aanbiedingen kunnen consumenten soms wel 50% besparen.



De volledige resultaten van de test staan in de Digitaalgids die op 4 maart 2016 verschijnt.

Testresultaten online bekijken?